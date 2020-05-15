Объяснено движение северного полюса в сторону России

В ближайшее десятилетие северный магнитный полюс приблизится к побережью России. Об этом говорится в исследовании международной группы ученых, опубликованном в журнале Nature Geoscience.

Северный магнитный полюс устойчиво движется практически по прямой линии в сторону побережья Сибири. Об этом заявили специалисты Университета Лидса (Великобритания) и Технического университета Дании, изучив положения условной географической точки за последние десятилетия. Выяснилось, что обнаруженный в 1831 году в канадской Арктике полюс сперва двигался хаотично со скоростью около 15 километров в год, но затем изменил вектор движения.

Ученые также отметили скорость географической точки, которая с 1990-х годов увеличилась в четыре раза. Согласно данным на конец 2019 года, скорость движения северного магнитного полюса составляет порядка 50-60 километров в год. В настоящий момент он находится в 390 километрах от географического северного полюса. Специалисты объяснили движение условной точки в сторону России «перетягиванием каната» между канадским и сибирским магнитными полями.

По словам географа Филиппа Ливермора (Philip Livermore), за последние десятилетия сибирский участок магнитного поля Земли усилился, за счет чего произошло перетягивание магнитного полюса в сторону России. «Исторически сложилось, что канадская часть долго преобладала над сибирской, что объясняло сосредоточение полюса в районе Канады», — заметил Ливермор.

Оценивая нынешнее положение дел, ученые полагают, что магнитный полюс продолжит движение в сторону побережья Сибири и достигнет его уже в ближайшее десятилетие. Однако если канадское магнитное поле внезапно усилится, вектор движения условной точки снова поменяется.

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