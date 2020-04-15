Найдена еще одна причина потепления в Арктике

Вода сибирских рек приносит в Северный Ледовитый океан большое количество углерода и микроэлементов, что усугубляет потепление в Арктике. Об этой еще одной причине изменения климата говорится в публикации в Journal of Geophysical Research-Oceans.

Группа иностранных ученых выяснила, что ранее законсервированные в вечной мерзлоте высокие концентрации питательных веществ и микроэлементов вроде железа повысятся еще сильнее по мере увеличения поступающего в Арктику речного стока, который нагревается намного быстрее, чем полярные воды. Из-за продолжающейся потери морского льда потепление усилится, это окажет широкое влияние на все приполярные экосистемы.

Исследователи отмечают, что минералы из рек могут распространяться за тысячу километров от источника за счет арктических течений и достигнуть Северного полюса. С увеличением их объемов и повышения температуры будет расти продуктивность арктической морской среды на больших территориях Северного Ледовитого океана. Если станет больше фитопланктона, то это повлияет на концентрацию зоопланктона (мелкие рыбы и ракообразные). Им питаются высшие хищники, например, тюлени и киты.

Ранее стало известно, что потепление в Арктической зоне может быть связано с повышенной сейсмической активностью в Тихом океане.

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