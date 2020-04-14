Риски от природных явлений в Арктике решили рассчитать

Риски проявления опасных природных и техногенных явлений возле берегов Арктики изучат ученые Мурманского арктического государственного университета и Санкт-Петербургского госуниверситета. Об этом сообщил научный сотрудник Информационно-аналитического центра МАГУ Георгий Гогоберизде, передает «Вечерний Мурманск».

Работа по проекту уже началась, она продлится три года. Цель ученых — не только разработать модель риска, но и рассчитать возможный экономический ущерб при «неблагоприятном сочетании факторов».

Поводом к изучению стало то, что основная хозяйственная деятельность в Арктике связана с морскими берегами, и для нее нужна инфраструктура возле побережья или на нем, но при ее строительстве и эксплуатации могут возникнуть риски. Как уточнил Гогоберидзе, арктические берега размывает из-за природных явлений, и Россия ежегодно теряет около 11 квадратных километров площади.

Ранее сообщалось, что группа ученых из 17 стран, прибывшая на изучение климата в Арктике, оказалась на разрушающейся льдине. Из-за этого специалисты начали терять оборудование для долговременной работы, но продолжили научную деятельность. Повреждения возникли из-за подвижек льда, в марте в лагере ученых повредилось электропитание, Они продолжили исследования с борта ледокола, со льда, под водой и с использованием вертолета.

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