Оценены убытки России от таяния вечной мерзлоты в Арктике

Таяние вечной мерзлоты в Арктике может к 2050 году принести России убытков на 250 миллиардов долларов. Такую оценку дал профессор Университета Джорджа Вашингтона (США) Дмитрий Стрелецкий в разговоре с РИА Новости.

Сумма ущерба складывается из стоимости домов, трубопроводов и объектов инфраструктуры, которые будут разрушены или деформированы от деградации мерзлых грунтов. В своих расчетах ученые учитывали изменение климата, просадку почвы при оттаивании, потерю ее несущей способности в результате потепления мерзлоты.

Стрелецкий отметил, что в девяти российских регионах абсолютно все сооружения построены на мерзлоте. Это Коми, Якутия, Чукотка, Камчатка, Красноярский край, Ненецкий, Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский округа, Магаданская область.

По словам собеседника издания, помимо разрушений, таяние мерзлоты может привести к паводкам на реках, возникновению экстремальных погодных и других явлений. При этом если принимать меры по предотвращению ущерба, сумма может сократиться в пять раз.

По мнению Минприроды и активистов движения «Альянс зеленых», произошедший в Норильске в конце мая разлив нефтепродуктов на ТЭЦ-3 связан с изменением климата и растеплением грунта. Это привело к движению почв и просадке бетонных оснований резервуара с дизельным топливом.

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