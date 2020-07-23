Назначен исполняющий обязанности главы Норильска

Исполняющим обязанности главы Норильска назначен заместитель мэра города по общим вопросам Николай Тимофеев. Об этом сообщили в пресс-службе городской мэрии, передает ТАСС.

Тимофеев занял место Рината Ахметчина, который объявил об отставке 20 июля.

Объясняя свою отставку, Ахметчин заявил, что в его адрес было высказано недоверие, поэтому он решил написать заявление об уходе с должности. По его словам, он обращался в администрацию губернатора Красноярского края за помощью в решении проблем города, однако в ответ на него переложили ответственность за ситуацию в Норильске. После этого последовала критика в соцсетях и мессенджерах.

Ахметчин заявил, что всю информацию, которую он предоставлял в краевые службы, он сам получал от краевых служб на территории Норильска. «Я не врал и врать никогда не хотел», — сказал он.

11 июня сообщалось, что в отношении Ахметчина возбудили уголовное дело по факту халатности при разливе нефтепродуктов. По версии следствия, чиновник, зная о количестве разлитого из резервуара топлива, не предпринял необходимых мер реагирования на чрезвычайную ситуацию и ликвидацию ее последствий.

Авария с разливом нефтепродуктов произошла на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, дочерняя компания «Норникеля») 29 мая из-за разгерметизации топливного резервуара. В результате 17 тысяч тонн нефтепродуктов попали в реки Амбарная и Далдыкан, озера и реку Пясино. Пострадавших нет. Первый вице-президент компании «Норникель» Сергей Дяченко заявлял, что разлив дизельного топлива на ТЭЦ-3 мог случиться из-за таяния грунтов вечной мерзлоты.