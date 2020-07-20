Мэр Норильска объявил об отставке

Мэр Норильска Ринат Ахметчин объявил об отставке, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

«Десять минут назад глава города заявил, что подает в отставку», — сообщил собеседник агентства.

Сам чиновник пояснил, что при обсуждении проблем в Норильске на заседании оперативного штаба ему «были высказаны претензии», которые заключались в том, что возникшие вопросы должен решать он сам. «Я так понял, что мне было высказано недоверие про мою работу», — сказал Ахметчин.

Ранее сообщалось, что в отношении главы Норильска возбудили уголовное дело по факту халатности при разливе нефтепродуктов. По версии следствия, чиновник, зная о количестве разлитого из резервуара топлива, не предпринял необходимых мер реагирования на чрезвычайную ситуацию и ликвидацию ее последствий.

Авария с разливом нефтепродуктов произошла на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, дочерняя компания «Норникеля») 29 мая из-за разгерметизации топливного резервуара. В результате 17 тысяч тонн нефтепродуктов попали в реки Амбарная и Далдыкан, озера и реку Пясино. Пострадавших нет. Первый вице-президент компании «Норникель» Сергей Дяченко заявлял, что разлив дизельного топлива на ТЭЦ-3 мог случиться из-за таяния грунтов вечной мерзлоты.