Мэр Норильска объяснил свою отставку

Мэр Норильска Ринат Ахметчин после официального объявления об отставке объяснил свое решение. Видео с его речью опубликовано в Telegram-канале «Борус».

По словам чиновника, он обращался в администрацию губернатора Красноярского края с просьбой помочь в решении проблем города. В ответ на него переложили ответственность за ситуацию в Норильске, вскоре последовала критика в соцсетях и мессенджерах.

«Всю информацию, которую я предоставлял в краевые службы, я получал сам от краевых служб здравоохранения, которые работают на территории Норильска. Я не врал и врать никогда не хотел», — сказал Ахметчин.

Чиновник отметил, что в его адрес было высказано недоверие, поэтому он решил написать заявление об уходе с должности.

Ринат Ахметчин сообщил о своей отставке 19 июля. Ранее в отношении него было возбуждено уголовное дело о халатности при разливе нефтепродуктов 29 мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, дочерняя компания «Норникеля»). По версии следствия, градоначальник знал о количестве вытекшего топлива и не отреагировал на это должным образом.