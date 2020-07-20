«Норникель» попросил Минэнерго не лицензировать Ушаковское месторождение

«Норильскгазпром», являющийся дочерним предприятием «Норникеля», обратился в Минэнерго с просьбой исключить расположенное на Таймыре Ушаковское месторождение из периметра нового ресурсно-производственного кластера. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на письмо генерального директора компании Андрея Чистова. В письме отмечается, что в плане бесперебойного газоснабжения городов и предприятий Норильского промышленного района это месторождение является стратегическим. Ранее, в июне «Норильскгазпром» направил в Роснедра заявки на расширение площадей Северо-Соленинского и Пеляткинского лицензионных участков.

В настоящее время газоснабжение региона осуществляется за счет четырех месторождений, которые объединены единой газотранспортной инфраструктурой: Пеляткинского, Южно-Соленинского, Северо-Соленинского и Мессояхского. Издание отмечает, что их суммарные извлекаемые запасы составляют 247 миллиардов кубометров газа, а уровень годовой добычи равен примерно трем миллиардам кубометров. Эти объемы полностью покрывают спрос на топливо в Норильском районе.

Ожидается, что к 2030 году потребность в газе увеличится до 4,5 миллиарда кубометров, говорится в письме Андрея Чистова, поэтому даже при уровне добычи в 8 миллиардов кубометров в год ресурсов действующих месторождений может не хватить. Таким образом, с дефицитом газа Норильск может столкнуться уже к 2038 году, подсчитал топ-менеджер.

По словам заместителя генерального директора Института национальной энергетики Александра Фролова, из-за роста в районе доли гидроэлектрогенерации потребление газа: оно уже упало почти на 30 процентов. «Даже при сохранении текущего уровня потребления и с учетом необходимых маневренных мощностей существующих газовых запасов Норильску хватит примерно лет на 80. А то и на все 100, если учитывать порядка 60 миллиардов кубометров газа этих месторождений, которые в настоящее время находятся в нераспределенном фонде недр», – отметил эксперт.

В правительстве региона считают, что использовать ресурсы месторождения для газификации Красноярского края неэффективно. Как рассказал изданию источник в региональной администрации, «правительством Красноярского края разработан проект Региональной программы газификации ЖКХ и промышленных предприятий, но Ушаковское месторождение не рассматривалось как источник газоснабжения из-за большой (2800 километров) удаленности от потребителей».

По мнению Фролова, оптимальным вариантом монетизации газовых запасов Таймыра является экспорт СПГ через Северный морской путь. По прогнозам Wood Mackenzie, к 2035 году рынок СПГ вырастет практически вдвое: с текущих 363 миллионов тонн в год до 706 миллионов тонн. При этом мировой спрос на СПГ превысит предложение уже в 2025 году. «Для того чтобы занять эту свободную нишу, России необходимо интенсивно развивать собственные СПГ-проекты уже сегодня. Кроме того, даже в условиях низкой динамики роста рынка российский СПГ, как показывает практика, оказывается одним из наиболее конкурентоспособных в силу географического положения производства», – считает эксперт.

По мнению директора Института региональных проблем Дмитрия Журавлева, противостояние со стороны надзорных органов вполне объяснимо. «Дмитрий Кобылкин – выходец из «Новатэка», а Александр Новак сделал карьеру в структурах «Норникеля», где проработал более 10 лет. Позиции ведомств могут быть связаны с желанием их руководителей поддержать интересы своих alma mater – и вполне объяснимо». Окончательное решение о судьбе участков должно принять правительство.

Позиции министерств должны быть направлены на рассмотрение Белого дома до конца месяца, знает источник «Ведомостей», близкий к одному из ведомств. Представители Минэнерго, Минприроды и «Роснефти» не ответили на запрос «Ведомостей».

