Погоде на Таймыре спрогнозировали «фантастические изменения»

В ближайшее время погоду на Таймыре ждут сильные колебания. Синоптики прогнозируют резкие потепления и похолодания. Об этом РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, на полуострове будут «фантастические изменения», колебания температуры составят почти 30 градусов. Так, в прошедшую субботу, 7 марта, температура воздуха на Таймыре достигала минус восьми. Во вторник, 10 марта, столбик термометра опустится до минус 20-24. В этот день же минимальные значения дойдут до минус 32 градусов. «Такие резкие изменения, а к субботе опять будет минус 4-7 градусов», — добавил собеседник агентства.

Ранее Вильфанд говорил, что в некоторых российских регионах установилась по-летнему теплая погода. Например, в Краснодарском крае и Ростовской области температура дойдет до плюс 20 и даже выше. Параллельно с этим в некоторых северных районах зима продолжается. Например, 10 марта в находящейся за полярным кругом Воркуте (Коми) были закрыты школы из-за сильной метели при минусовой температуре. По информации «Комиинформ», подобная погода в городе наблюдается уже не первую неделю.

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