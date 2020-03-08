В регионах России зафиксировали наступление летней погоды

В Краснодарском крае и Ростовской области зафиксировали наступление летней погоды. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Невероятная, просто летняя температура сейчас в Южном федеральном округе», — отметил он и перечислил регионы. По словам синоптика, в течение ближайших дней температура достигнет плюс 21 градуса.

По словам Вильфанда, такая погода задержится в этих регионах примерно на три-пять дней. «Температура воды только подводит», — уточнил он.

Ранее Вильфанд рассказал, что в России с начала марта установится теплая, нехарактерная для первых дней весны погода. По оценке специалиста Гидрометцентра, в некоторых регионах страны воздух прогреется до плюс 22-24 градусов.

При этом он отмечал, что по прошедшей зиме нельзя судить о предстоящем лете — оно может быть как влажным, так и сухим. По мнению синоптика, суровые и снежные зимы в России не ушли в прошлое и рассчитывать на частые повторения таких «экстремально теплых» зим не стоит.

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