«Норникель» выделил еще 10 миллиардов рублей на поддержку регионов присутствия

В условиях распространения коронавируса «Норникель» до конца года потратит около десяти миллиардов рублей на поддержку своих сотрудников и регионов, где находятся предприятия компании, сообщает пресс-служба ГМК.

«Эпидемиологическая обстановка в некоторых городах присутствия "Норникеля" (в частности, в Норильске) становится напряженной и компания считает необходимым усилить принимаемые меры безопасности. Задача второго пакета мер — подготовиться к возможному негативному развитию событий в связи с неконтролируемым всплеском заболеваемости», — говорится в публикации.

Пакет принимаемых компанией мер будет включать обеспечение антивирусной безопасности на производстве, помощь медучреждениям, предприятиям малого и среднего бизнеса. Норильску выделена срочная помощь в виде компьютерного томографа, который попросили в мэрии.

«Пандемия и ее последствия потребуют значительного роста финансирования социальных проектов. Компания намерена направить дополнительные ресурсы на защиту сотрудников и повышение качества жизни в регионах присутствия, реализацию первоочередных проектов сфере здравоохранения, образования, развития городской среды, поддержки коренных народов», — цитирует пресс-служба слова президента «Норникеля» Владимира Потанина.

С началом эпидемии в России компания выделила 10,5 миллиарда рублей на обеспечение социальной стабильности в регионах присутствия. Деньги пошли на покупку медоборудования, лекарств и средств индивидуальной защиты для клиник, предприятий и работников группы «Норникель». Сотрудники и предприниматели получили дополнительную социальную поддержку.