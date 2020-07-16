Российские ученые изучат масштабы экологических изменений в Арктике

Ученые из Российской академии наук (РАН) отправятся на Таймыр и изучат, в каком состоянии находится местная окружающая среда. Основываясь на полученных данных, они дадут рекомендации природосберегающим решениям для работы промышленных компаний в Арктике, сообщается на сайте компании.

Маршрут экспедиции пройдет через бассейны таймырских рек Пясина, Норилка и Амбарная, озера Пясино и Лама. С июля по ноябрь исследователи будут оценивать масштабы экологических изменений за последние годы в регионе.

Научный руководитель экспедиции, председатель СО РАН, академик Валентин Пармон отметил, что уже несколько десятков лет не проводилось таких экспедиций и глубинных исследований за Полярным кругом. «Детальное изучение данных по четырем основным направлениям исследования — воды, донные осадки и атмосфера, анализ состояния почв, биоразнообразия, инженерных и геокриологических условий — позволит сформировать целостную картину антропогенных и природных изменений с целью выработки как конкретных рекомендаций, так и общей концепции хозяйствования в Арктике в изменившихся условиях», — сказал он.

Президент «Норникеля» Владимир Потанин указал, что без достоверных научных знаний и глубокого изучения арктических регионов нельзя строить планы на будущее в Арктике. Для реализации масштабных проектов по освоению Арктической зоны необходимы данные о влиянии геологических и биохимических процессов на климатические и антропогенные изменения.

«"Норникель" как лидер промышленного развития региона осознает свою ответственность и намерен пересмотреть существующий подход к промышленной экологии, опираясь на результаты Большой норильской экспедиции», — цитирует пресс-служба слова Потанина.

Экспедиция ученых пройдет по приглашению «Норильского никеля».