Мониторинг вечной мерзлоты в Арктике усилят

Компания «Норникель» усилит контроль за состоянием вечной мерзлоты в Арктике после разлива нефтепроодуктов на ТЭЦ-3 в Норильске. Об этом сообщил президент ГМК Владимир Потанин, передает ТАСС.

По его словам, произошедшее вскрыло системные проблемы, и компания будет работать над изучением мерзлоты и ее поведения, усилит и модернизирует систему мониторинга. «И, конечно, отношение наше к этим проблемам поменяется, оно станет гораздо более тщательным», — сказал Потанин.

Он отметил, что для этих целей компания перераспределит ресурсы, и основная сложность сейчас — найти грамотного подрядчика, которых в Норильском промышленном районе не хватает.

29 мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в группу «Норникель») произошла авария из-за просадки и деформации резервуара. В результате 17 тысяч тонн топлива попало в реки Амбарная и Далдыкан, озера и реку Пясино. По мнению Минприроды и представителей экологического движения «Альянс зеленых», разлив произошел из-за изменения климата и растепления грунта в Арктике.

В отношении главы города Норильска возбуждено уголовное дело о халатности. Президент Владимир Путин потребовал полностью устранить весь экологический ущерб и отметил, что негативного сценария удалось избежать.

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