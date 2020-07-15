Норвегия помогла России в ликвидации аварии с разливом топлива в Норильске

Норвегия помогла России в ликвидации последствий аварии с разливом топлива в Норильске. Об этом рассказал посол страны в Москве Руне Ресаланд, передает «Интерфакс».

Дипломат отметил, что несмотря на то, что выбросы дизельного топлива не подпадают ни под одно из межгосударственных соглашений, специалисты из Норвегии по приглашению компании «Норильский Никель» помогали в работах по очистке. Кроме того, Ресаланд подчеркнул, что в процессе использовалось и норвежское оборудование.

Ранее «Норникель» отказался признать размер ущерба природе из-за разлива топлива, определенный Росприроднадзором. Кроме того, в «Норникеле» добавили, что не согласны с оценкой ведомства по размерам утечки, поскольку объем разлившихся нефтепродуктов был определен до того, как работы по сбору веществ завершились. Обязанность ликвидировать последствия аварии за свой счет в «Норникеле» отрицать не стали.

Авария произошла 29 мая на ТЭЦ-3 в Норильске. В результате разгерметизации резервуара с дизельным топливом из него выплеснулось 20 тысяч кубометров нефтепродуктов. Росприроднадзор оценил ущерб от аварии в 147 миллиардов рублей для водных объектов и почти в 739 миллионов рублей для почвы.

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