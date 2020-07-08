«Норникель» отказался признать размер ущерба из-за разлива топлива в Норильске

Компания «Норникель» отказалась признать размер ущерба природе из-за разлива топлива в Норильске, определенный Росприроднадзором. Об этом говорится в заявлении компании.

Компания пояснила, что ведомство использовало в своих расчетах максимальный коэффициент 5, учитывающий длительность негативного воздействия загрязняющих веществ на водный объект (Кдл). Однако такой коэффициент применяется, когда меры по ликвидации загрязнения отсутствуют или не принимаются длительное время.

«Учитывая незамедлительные действия компании по ликвидации последствий обнаруженного разлива нефтепродуктов, применение максимального коэффициента Кдл нельзя признать обоснованным», — говорится в заявлении. В компании добавили, что не согласны и с оценкой Росприроднадзора по размерам утечки, поскольку объем разлившихся нефтепродуктов был определен до того, как работы по сбору веществ завершились.

В то же время в «Норникеле» подтвердили обязательство ликвидировать последствия аварии за свой счет, а также выразили готовность восстановить поврежденную экосистему района аварии.

ЧП произошло 29 мая на ТЭЦ-3 в Норильске. В результате разгерметизации резервуара с дизельным топливом из него выплеснулось 20 тысяч кубометров нефтепродуктов. Росприроднадзор оценил ущерб от аварии в 147 миллиардов рублей для водных объектов и почти 739 миллионов для почвы.

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