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Власти ответили на отказ «Норникеля» признать размер ущерба из-за разлива топлива

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Фото: РИА Новости

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин ответил на отказ «Ноникеля» признать размер нанесенного из-за разлива топлива в Норильске ущерба природе. Его слова приводит «Интерфакс».

«Ущерб окружающей среде и ликвидация последствий аварии — два несопоставимых понятия. И если компания готова доказать в суде, что она не виновна, у нее есть такое право», — заявил Кобылкин. По его словам, власти видели последствия аварии и зафиксировали нанесенный природе вред.

Кобылкин добавил, что затраты «Норникеля» на реализацию «северного проекта», который предусматривает снижение выбросов вредных веществ в атмосферу, не могут учитываться как компенсация ущерба природе после аварии в Норильске, поскольку эти средства никакого отношения к случившемуся не имеют. «В соответствии с законодательством об охране окружающей среды юридические и физические лица, причинившие вред окружающей среде, обязаны возместить его в полном объеме», — подчеркнул глава министерства.

Ранее «Норникель» отказался признать размер ущерба природе из-за разлива топлива в Норильске, определенный Росприроднадзором. В компании заявили, что ведомство использовало в своих расчетах максимальный коэффициент 5, учитывающий длительность негативного воздействия загрязняющих веществ на водный объект (Кдл), который якобы применяется, когда меры по ликвидации загрязнения отсутствуют или не принимаются длительное время. Кроме того, в «Норникеле» добавили, что не согласны и с оценкой Росприроднадзора по размерам утечки, поскольку объем разлившихся нефтепродуктов был определен до того, как работы по сбору веществ завершились. Обязанность ликвидировать последствия аварии за свой счет в «Норникеле» отрицать не стали.

Авария произошла 29 мая на ТЭЦ-3 в Норильске. В результате разгерметизации резервуара с дизельным топливом из него выплеснулось 20 тысяч кубометров нефтепродуктов. Росприроднадзор оценил ущерб от аварии в 147 миллиардов рублей для водных объектов и почти в 739 миллионов для почвы.

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Предыстория: «Норникель» отказался признать размер ущерба из-за разлива топлива в Норильске
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