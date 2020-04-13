«Норникель» выделил 10,5 миллиарда рублей на поддержку социальной стабильности

«Норильский никель» выделил 10,5 миллиарда рублей на меры по борьбе с COVID-2019 и обеспечение социальной стабильности в регионах своего присутствия. Выделенные деньги будут направлены на приобретение медицинского оборудования, лекарств и средств индивидуальной защиты для медицинских учреждений, предприятий и работников группы «Норникель», а также на дополнительную социальную поддержку сотрудников, малого и среднего бизнеса на территориях присутствия компании. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе компании.

«Норникель» закупил лекарства, медицинскую аппаратуру, необходимую для лечения последствий вируса, в том числе для диагностики, оказания экстренной помощи и реанимации, было приобретено оборудование для перепрофилирования медицинских учреждений.

Компания закупает в соответствии с потребностями медицинских учреждений аппараты искусственной вентиляции легких, тест-системы для выявления инфекции как в лабораторных условиях, так и для экспресс-тестирования. В Норильском промышленном районе и на Кольском полуострове будут развернуты 2 стационарные лаборатории и 5 мобильных лабораторий для выявления инфекции.

Предприняты меры для увеличения пропускной способности больниц. В Норильске более чем вдвое — с 45 до 100 увеличено число коек в инфекционном отделении городской больницы, при неблагоприятном сценарии развития эпидемии это число может быть оперативно доведено до 1 тысячи.

На Кольском полуострове для обсервации выделен корпоративный профилакторий «Кольский» на 120 мест. В Мончегорске организованы 40 взрослых и 20 детских дополнительных коек инфекционного профиля, в Печенгском районе дополнительно порядка 30, подготовлена обсервация на 20. Кроме того, на средства компании «Норникель» на базе Мончегорской больницы создано инфекционное отделение для лечения больных с коронавирусной инфекцией, рассчитанное на 54 пациента. Компания в апреле 2020 года потратит на закупку медицинского оборудования, средств защиты и развитие медицинской инфраструктуры порядка 3 миллиарда рублей.

Социальная защита работников компании остается абсолютным приоритетом для «Норникеля». В настоящее время все сотрудники, за исключением тех, чье отсутствие на рабочем месте может повлиять на непрерывность деятельности подразделений, переведены на удаленную работу с сохранением 100 процентов оплаты труда.

Работникам непрерывно действующих подразделений «Норникеля» производится доплата. Кроме того, в период с 30 марта по 30 апреля компания сохраняет заработную плату тем, у кого отсутствует удаленный доступ к автоматизированным рабочим местам, а также сотрудникам с детьми, не имеющим возможности выполнять свои трудовые обязанности по причине закрытия детских дошкольных учреждений.

В связи с вынужденным прекращением санитарно-курортного облуживания работников на период пандемии коронавируса, а также приостановкой выездных отпусков, «Норникель» полностью компенсирует все затраты работников на приобретение корпоративных путёвок, а также гарантирует возмещение убытков, которые понесут работники в виде штрафных санкций со стороны авиаперевозчика при возврате авиабилетов. Это правило распространяется и на авиабилеты, купленные на членов семьи сотрудника в случае отмены совместной поездки.

С целью обеспечить население Норильска качественной интернет-связью для возможности удаленной работы и обучения, дочерняя структура «Норникеля» — компания «Единство» бесплатно расширила на 45 процентов цифровые каналы связи для сотовых операторов города.

В соответствии с решением администрации города Норильска, авиакомпания «Нордстар» временно прекратила регулярные пассажирские полеты в Красноярск, где сохраняется неблагоприятная эпидемиологическая обстановка. Тем не менее, авиасообщение с краевым центром сохраняется; решение о каждом вылете в Красноярск будет принимать межведомственная комиссия, созданная по распоряжению главы города.

Для поддержки малого и среднего предпринимательства компания «Норникель» предоставила арендные каникулы более 100 предприятий малого бизнеса — арендаторам объектов компании в Норильске. Аналогичные льготы предоставила своим партнерам — предприятиям малого и среднего бизнеса Кольская горно-металлургическая компания. Социальным предпринимателям, участникам флагманского благотворительного проекта компании «Мир новых возможностей», ранее получившим ссуды от «Норникеля» на развитие социального бизнеса, предоставлены кредитные каникулы на шесть месяцев.

Сформированы волонтерские команды в городах присутствия компании. Сотни волонтеров «Норникеля» участвуют в благотворительной акции «Волонтеры спешат на помощь», помогают доставлять продукты, медикаменты, вещи нуждающимся, обучают пожилых людей пользоваться услугами через интернет, также добровольцы изготавливают марлевые повязки для горожан «группы риска» и медиков.

«К этому кризису "Норникель" подошел с достаточным запасом прочности, чтобы обеспечить максимально возможную защиту наших работников и всех жителей городов, где расположены предприятия компании, поддержать малый и средний бизнес, подставить плечо местным администрациям. Я уверен, что вместе с нашими работниками, жителями наших городов, со всей страной мы достойно пройдем это испытание», — отметил президент «Норникеля» Владимир Потанин.