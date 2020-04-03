«Норникель» поможет предпринимателям во время эпидемии

На фоне эпидемии коронавирусной инфекции «Норникель» начал предоставлять помощь предпринимателям в регионах пребывания. Об этом рассказал глава компании Владимир Потанин в интервью «Комсомольской правде».

Сейчас на объектах «Норникеля» зарегистрированы свыше 5,5 тысячи малых и средних бизнесов, это более 12 тысяч рабочих мест. Чтобы эти организации не закрылись, горно-металлургическая компания предоставим им каникулы по аренде и по коммунальным платежам. Это обойдется ГМК в 55 миллионов рублей. Заведения, которые организовали доставку своей продукции, будут платить только за ЖКУ.

По словам Потанина, сейчас идет обсуждение, готовы ли местные власти ввести аналогичные меры для муниципальных объектов. Городу это будет стоить примерно такие же суммы.

Бюджет личного благотворительного фонда Потанина был увеличен вдвое, до миллиарда рублей. Деньги получат организации, помогающие пенсионерам и людям в тяжелой жизненной ситуации. Это, например, фонды «Старость — в радость», «Вера», «Ночлежка», «Милосердие».

Был создан грантовый конкурс «Новое измерение» с фондом в 500 миллионов. На гранты по 10 миллионов всего за день подано 75 заявок.

Финансовая поддержка будет оказана социальным и культурным НКО в рамках конкурса «Общее дело» с фондом в 100 миллионов. Уже получено более 450 заявок.

Ранее «Норникель» стал закупать оборудование, препараты и средства защиты для медцентров Норильска и Дудинки. Сейчас у компании есть весь запас нужных лекарственных препаратов. «Когда возникла тема самоизоляции, мы провели глубокую ревизию медицинских мощностей в регионах нашего пребывания. В частности, в Норильске, — рассказал Владимир Потанин. — По большинству позиций, таких как маски, гигиенические приборы, препараты и так далее, у нас есть месячный запас или более. Мы его продолжаем пополнять. Выделили дополнительно порядка 230 миллионов рублей на срочные закупки. Но уже готов следующий перечень — до 500 миллионов рублей. Думаю, что до конца апреля порядка одного миллиарда рублей мы потратим на создание этого дополнительного запаса».

По словам главы компании в Норильске было недостаточно инфекционных больничных коек, — всего 45. Совместно с городом и местными медработниками сейчас количество коек доведено до 120. Такие же мероприятия компания проводит на Кольском полуострове. «До тысячи коек мы можем развернуть в кратчайшие сроки. И еще до 4 тысяч коек — в случае вспышки эпидемии. Через школы, которые в условиях карантина могут быстро переоборудовать под госпитали», — отметил Владимир Потанин.

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