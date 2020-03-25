«Норникель» усилил меры по защите сотрудников от коронавируса

«Норникель» с 18 марта до 30 апреля перевел московский офис на удаленную работу. Компания временно приостановила командировки за рубеж и ограничила их внутри страны. Сотрудникам рекомендовано максимально перевести коммуникации в формат видео/аудио конференций. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе компании.

По данным за 24 марта среди работников предприятий группы компаний заражений COVID-19 не выявлено. В «Норникеле» создан оперативный штаб для защиты сотрудников и обеспечения непрерывности производства в период эпидемии. Оперативные штабы работают и на региональных площадках компании.

Задолго до введения неотложных мер официальными органами, компания также установила в своих офисах тепловизоры и аппараты по дезинфекции. На сегодняшний день они уже установлены на рудниках «Маяк», «Октябрьский», «Таймырский», на Медном, Надеждинском металлургическом заводе, в аэропорту «Норильск» и в оздоровительно-профилактическом комплексе «Валек». Как сообщают в компании, в ближайшее время телевизорами и диспенсерами будут оснащены все подразделения Заполярного филиала и дочерних компаний «Норникеля».

Аналогичные меры предпринимаются и в Мурманской области на предприятиях Кольской ГМК. На Быстринском горно-обогатительном комбинате в Забайкальском крае, кроме этого сформирован трехмесячный запас продовольствия, а также на 15 дней продлен срок действующей вахты. Работа сверх нормы будет оплачиваться в двойном размере, как в выходные дни. Ежесуточно здравпункты КГМК предоставляют информацию о количестве обращений работников с симптомами ОРВИ, коронавирусной инфекции.

«Норникель» также выделил более 200 миллионов рублей на приобретение медицинского оборудования для больниц и поликлиник в регионах присутствия. Решение об этом шаге было принято гораздо раньше, когда стали понятны масштабы пандемии, в партнерстве с местными властями был проведен анализ потребностей медицинских учреждений в Норильске, Дудинке (Красноярский край), Мончегорске, Печенгском районе (Мурманская область) и Газимуро-Заводском районе (Забайкальский край).

В итоге уже собрано заявок на 230 миллионов рублей. Медучреждения в регионах присутствия «Норникеля» встречают коронавирус в сосотоянии полной боевой готовности, заявили в компании. На выделенные деньги будет оперативно закуплено все, что необходимо: от шприцов и бахил до аппаратов ИВЛ и рентгеновских установок. Оборудование и препараты, закупленные на деньги «Норникеля» будут использоваться для лечения всех без исключения жителей населенных пунктов, попавших в радиус благотворительной акции.