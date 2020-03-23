Норильск обеспечат бесперебойной связью для удаленной работы

Компания «Единство» (дочернее предприятие «Норникеля») принимает меры для облегчения и удобства дистанционной работы жителей Норильского промышленного района на время карантина из-за коронавируса. Об этом «Ленте.ру» в пресс-службе организации.

В частности, компания на 30 процентов расширила цифровые каналы связи по направлению Новый Уренгой — Норильск, при этом без финансовых потерь для местных сотовых операторов. Благодаря этому все абоненты района получат гарантированное соединение, стабильную и устойчивую связь, максимально удобные условия для увеличения скорости передачи данных.

«"Единство" разделяет главные принципы социальной ответственности группы компаний «Норникель» и возлагает на себя обязательства за обеспечение жителей НПР современными и надежными каналами цифровой связи», — отметили в организации.

В ближайшие дни операторы начнут расширять канал доступа. Информация об этом появится на их сайтах.

Нововведения будут действовать, пока в Красноярском крае введены ограничительные меры из-за коронавирусной инфекции.

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