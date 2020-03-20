На рудниках в Красноярском крае появятся цифровые центры

На севере Красноярского края компания «Норникель» оснастит рудники цифровыми центрами, которые позволят круглосуточно в онлайн-режиме следить за выполнением горнорудных работ и предупреждать развитие опасных и внештатных производственных ситуаций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора заполярного филиала компании Николая Уткина.

По информации агентства, в марте первый такой центр уже появился на руднике «Комсомольский», годом ранее — на руднике «Октябрьский». «Следующий такой центр появится на руднике "Таймырский", параллельно ведется проектирование на Надеждинском металлургическом заводе», — сказал Уткин. По его словам, к 2021 году планируется оборудовать цифровыми центрами все предприятия.

В компании уточнили агентству, что в создание центров планируется инвестировать около 400 миллионов рублей.

Ранее стало известно, что с 2018 года коренное население Таймыра получило от компании «Норникель» поддержку в размере более 144 миллионов рублей. Всего в поддержку традиционного образа жизни, культуры, экономического и социального развития жителей Таймырского муниципального района вложено более 532 миллионов рублей.

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