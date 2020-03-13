Жители Дудинки получат выплаты на переселение за пределы Таймыра

Более сотни проживающих в Дудинке семей получат социальную выплату для переселения за пределы Таймыра, в более благоприятные климатические условия. Об этом сообщается на сайте администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района.

Первыми сертификаты на приобретение жилья получат граждане с инвалидностью. Для них в отдел по миграционной и жилищной политике уже поступило 15 свидетельств на сумму более 26 миллионов рублей. Всего по категории «инвалиды» выплаты получат 26 семей, «пенсионеры» — 82 семьи. В резервный список попали еще 113 семей.

На финансирование программы в 2020 году выделено почти 950 миллионов рублей. Оно идет за счет средств из краевого бюджета и от компании «Норникель».

С 2011-го по 2019 год благодаря выплатам из района уехали 1,4 тысячи семей. 42 процента из них переселились на юг Красноярского края, десять процентов — в Москву и область, восемь процентов — в Санкт-Петербург и Ленинградскую область.

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