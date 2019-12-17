Все дети Таймыра получат бесплатные новогодние подарки

Власти Таймыра закупают новогодние подарки для все живущий в районе детей в возрасте от одного года до 14 лет. Семьи получат их бесплатно. Об этом «Комсомольской правде» рассказали в управлении образования местной администрации.

На выделенные из бюджета средства уже куплено более 8,1 тысячи наборов. Сколько именно их должно быть, не уточняется. Воспитанники детских садов получат комплекты на новогодних утренниках, школьники — на занятиях. Родители остальных детей из Дудинки должны сами прийти в управление социальной защиты населения, в поселках выдача подарков будет происходить в территориальных отделах.

Еще 170 подарков будут вручены несовершеннолетним с ограниченными возможностями и детям с родителями с инвалидностью.

Издание отмечает, что в Красноярске в детсадах и школах раздадут 6189 бесплатных наборов. Они предназначены для детей от трех до семи лет из малообеспеченных семей или семей, стоящих на учете в районных управлениях соцзащиты. Традиционные сладки подарки от мэра также получат ученики 1-4 классов.

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