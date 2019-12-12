Названы самые популярные подарки на Новый год

Конфеты, шоколад, косметика и парфюмерия стали самыми популярными подарками на приближающийся Новый год. К такому выводу пришли эксперты Deloitte, пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК. По данным аналитиков, такие подарки получат 46 процентов россиян.

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В топ-3 популярных подарков на Новый год — 2020 также вошли деньги. Их в подарок получат 30 процентов россиян. Помимо этого, популярными эксперты назвали подарочные сертификаты (22 процента), продукты питания и напитки (18 процентов).

В десятку самых распространенных подарков также вошли книги (17 процентов), носимые трекеры, например пульсометры (16 процентов), билеты на концерты и в театр (14 процентов), походы на массаж и в SPA (14 процентов) и смартфоны (13 процентов).

Ранее сообщалось, что большинство россиян собираются праздновать нынешний Новый год в кругу семьи и в среднем потратят на покупку продуктов для новогоднего стола 10 тысяч рублей.

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