Губернатор Ямала поделился теплом с земляками

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов принял участие в двух благотворительных акциях, прошедших в развлекательном центре «Полярис».

Традиционная акция «Теплый день» началась в этом году 24 ноября и завершилась 14 декабря. Ямальцы заранее выбирают подарки к Новому году на региональном интернет-портале, которые потом направляются тем, кто о них попросил. В этом году на Ямале исполнилось рекордное количество новогодних желаний — 1200.

«Это уже очень добрая традиция перед Новым Годом, когда во всех городах Ямала проходит "Теплый день". Ямальцы очень полюбили эту акцию, она проводится уже пятый год и уже больше тысячи детей или пожилых людей получат то, что они сами попросили. Здорово, что у нас в округе столько людей, желающих принять в этом участие, и акция с каждым годом растет», — отметил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

За 5 лет существования акции, жители Ямала исполнили мечты 3200 человек. Каждый раз во время проведения акции «Теплый день» год происходят множество трогательных личных историй, утверждают организаторы и волонтеры, принявшие участие в мероприятии.

Также в центре «Полярис» прошла акция помощи безнадзорным животным «Пушистый день». Каждый желающий мог прийти и забрать четвероногого друга — кошку или собаку. Благодаря акции каждый раз десятки питомцев находят свой дом. Ямальцы также могли поддержать волонтеров, содержащим животных.

