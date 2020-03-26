«Норникель» поможет Норильску и Дудинке в борьбе с коронавирусом

«Норникель» окажет Норильску и Дудинке финансовую помощь в борьбе с коронавирусом и выделит 200 миллионов рублей для местных медицинских центров. Об этом ТАСС сообщили пресс-службе компании.

Из указанной суммы 84 миллиона рублей получат медики. Также в Норильск доставят три тысячи тест-систем для выявления вируса.

В городской администрации агентству сказали, что «Норникель» помогает в оснащении клиник дополнительным медицинским оборудованием и обеспечивает врачей масками повышенной защиты. «Компания оказывает серьезную финансовую и организационную поддержку», — сказал мэр Ринат Ахметчин.

По данным на 26 марта, в России 840 подтвержденных случаев заражения новым вирусом. Два человека скончались.

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