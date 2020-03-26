Российские школы и детсады закроются на неделю выходных из-за коронавируса

Школы, колледжи и детские сады в Москве будут закрыты во время нерабочей недели с 30 марта по 5 апреля для предотвращения распространения коронавируса. Об этом сообщил замминистра просвещения Дмитрий Глушко, передает РИА Новости.
Он пояснил, что нерабочие дни были объявлены для всех, следовательно не будут работать и образовательные организации.
25 марта президент Владимир Путин 25 марта подписал указ об объявлении нерабочей недели в стране. Она продлится с 30 марта по 5 апреля, при этом работникам должны сохранить зарплату. Такая мера должна помочь снизить скорость заражения новой инфекцией.
В Москве эти дни должны закрыться места общественного питания, городские парки, торговые центры. Мэр Сергей Собянин объяснил это тем, что в сложившейся ситуации горожанам стоит сидеть дома, а не гулять.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения