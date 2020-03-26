Россиянам рассказали о погоде в нерабочую неделю

Погода в центре европейской части России будет «прекрасной», но начнет меняться в воскресенье — ожидается облачность и понижение давления. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает РИА Новости.
По словам Вильфанда, сейчас в регионе безветренно, постоянное солнце и температура 12-15 градусов, однако «всему хорошему приходит конец». В начале следующей недели, которую президент Владимир Путин объявил нерабочей, погода станет более облачной, давление снизится и станет ниже нормы. Ночью в понедельник, 30 марта, будет от 0 до плюс 5 градусов, днем — до 5-7 градусов тепла. Во вторник, 31 марта, ночью ожидается до минус 3, днем — до плюс 5-6 градусов.
Вильфанд добавил, что условий для сильных осадков метеорологи не видят. По его словам, будет «болотистое» состояние атмосферы, порывов ветра не прогнозируется.
25 марта Путин объявил неделю с 28 марта по 5 апреля нерабочей с сохранением зарплаты. По словам президента, такие меры помогут снизить распространение коронавируса. По данным на 26 марта, в России выявлено 840 зараженных коронавирусом, новые случаи зафиксировали в 18 регионах страны.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения