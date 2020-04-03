Потанин предложил снять головную боль с государства

Крупный бизнес может подставить плечо государству и тем самым отблагодарить за поддержку, которая была оказана в предыдущие кризисы. Если в прошлый кризис 2008 года задача крупного отечественного бизнеса была не разориться, то сейчас — помогать. Об этом президент «Норникеля» Владимир Потанин рассказал в интервью «Комсомольской правде».

«Нужно снять часть головной боли с государства. Поскольку мы в хорошей форме, то мы должны позаботиться о своих работниках, всячески их защитить как с медицинской точки зрения, так и с социальной. Это первое. А второе — посмотреть вокруг себя и помочь муниципальным образованиям, городам, особенно моногородам, в которых мы находимся», — подчеркнул глава «Норникеля».

Владимир Потанин напомнил, что всегда был сторонником того, чтобы часть прибыли направлять не на дивиденды, а на инвестиционную программу «Норильского никеля». Тем более что компания обязана исполнять многие экологические мероприятия. «И по поводу расширения производства я тоже сторонник того, чтобы все это финансировать, а не откладывать на потом. Понятно, что все акционеры любят дивиденды. Но все-таки когда встает вопрос ребром — повышенные дивиденды или инвестиции в стратегический рост, то 75 процентов миноритариев поддерживают линию на инвестиции», — отметил предприниматель.

В такие острые моменты, которые сейчас переживает Россия, по мнению Владимира Потанина, не надо раздражать людей высокими дивидендами, а лучше создать резервы. «Поэтому в этом году я предложил основным акционерам рассмотреть вопрос о переносе выплаты дивидендов, пока не рассосется ситуация, — рассказал Владимир Потанин. — Но поддержки от коллег из "Русала" не получил. Поэтому в соответствии с соглашением у нас есть формула, по которой есть некий минимум дивидендов, который мы обязаны выплачивать, — его мы и выплатим. Как говорится, коллег я тоже могу понять, у них свои финансовые трудности, которые они в значительной степени решают за счет дивидендов "Норильского никеля"».

По словам главы «Норникеля», в компании не готовились к такому варианту развития событий из-за пандемии коронавируса, но тем не менее постепенно реструктурировали свои кредитные обязательства, и «сейчас мы до 2023 года обеспечены ликвидностью и имеющимися в доступности кредитными линиями. То есть в принципе на горизонте трех лет мы просматриваем свое достаточно надежное финансовое положение», — подчеркнул Владимир Потанин.

Владимир Потанин поддержал решение по налогам на доходы от вкладов свыше 1 миллиона рублей и на вывод дивидендов за границу потому, что это затрагивает лишь 1 процент вкладчиков банков, но при этом имеющим на депозитах у них 55 процентов от общей суммы всех вкладов. По его мнению, эти меры нужно рассматривать как налог на богатство, и никто из состоятельных людей не должен быть против. «И главный нюанс, что налоги на богатство должны быть направлены именно на поддержку малого бизнеса и людей, которые страдают от экономического кризиса. Я это вижу напрямую: на объектах "Норильского никеля" зарегистрировано более 5,5 тысячи малых и средних бизнесов, там работают более 12 тысяч жителей Норильска. И вот сейчас многие из них могут закрыться».

«Норникель» дал на месяц каникулы малому и среднему бизнесу по аренде и по коммунальным платежам. «Те, кто продолжает работать навынос, платят только "коммуналку". От нас это поддержка на 40 миллионов рублей по арендным платежам и 15 миллионов рублей — по коммунальным. И договариваемся с городом, чтобы такие же условия были по муниципальным объектам. Это примерно сопоставимые суммы», — подчеркнул Владимир Потанин.