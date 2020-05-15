«Норникель» обеспечит малый бизнес Арктики антисептиками и средствами защиты

Компания «Норильский никель» бесплатно передаст организациям малого и среднего бизнеса в Арктике 600 тысяч медицинских масок и 200 тысяч пар перчаток из-за эпидемии коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГМК.

Также предприниматели Норильска и Кольского полуострова получат девять тысяч литров антисептиков для рук и 21 бактерицидную лампу. Сумма предоставляемой помощи — 30 миллионов рублей. Для получения средств защиты надо подать онлайн-заявку.

В компании отметили, что чувствуют свою ответственность за происходящее в Мурманской области и Красноярском крае, поэтому было решено поддержать местных предпринимателей. «Это позволит организовать безопасную торговлю и обеспечить необходимыми услугами жителей регионов», — процитировали в пресс-службе слова директора департамента социальной политики компании Светлану Ивченко.

Ранее «Норникель» выделил 10,5 миллиарда рублей на меры по борьбе с коронавирусной инфекцией и обеспечение социальной стабильности в двух регионах. Эти деньги пошли на покупку медицинского оборудования, лекарств и средств индивидуальной защиты для медиков, на дополнительную поддержку своих сотрудников, малого и среднего бизнеса на территориях присутствия компании. Более 100 предпринимателям предоставлены каникулы по выплатам аренды. Кредитные каникулы получили участники благотворительного проекта компании «Мир новых возможностей».

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