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«Норникель» и «Алроса» обойдутся без господдержки

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Фото: Дмитрий Коротаев / «Коммерсантъ»

Крупнейшие российские горнодобытчики «Норильский никель» и «Алроса» не торопятся обращаться за господдержкой на фоне вызванных коронавирусом кризисных явлений на своих рынках. Но, если «Норникель», находящийся в лучшей ситуации благодаря высоким ценам на палладий и самой специфике своих commodities, пока полностью исключает господдержку, то «Алроса» фактически обозначила период, в течение которого сможет продержаться без спасительной сделки с Гохраном. Об этом сообщает «Интерфакс».

Продажи государственной компании «Алроса» практически остановились с уходом в марте на карантин индийской гранильной индустрии, закрытием ювелирного ритейла в США и большинстве стран ЕС и затянувшимся восстановлением Китая, где спрос пока составляет не более чем 40 процентов от докризисного уровня. «Норникель», основным акционером и управляющим партнером которого является Владимир Потанин, пока не испытывает значительных проблем с реализацией, но не исключает выпадения объемов продаж, если восстановление товарных рынков не будет носить V-образного характера.

Обе компании вошли в список системообразующих, который в общей сложности может включать около 1 тысячи предприятий. Все они могут рассчитывать на льготные кредиты для пополнения оборотных средств. На этой неделе правительство запускает механизм индивидуальной поддержки системообразующих предприятий, аналогичный действовавшему в 2008 и в 2015 годах, говорил первый вице-премьер Андрей Белоусов. Пока в шорт-листе около 25 компаний, портфель требующих реструктуризации обязательств которых составляет почти 200 миллиардов рублей.

«Норильский никель» не обращался за какими-либо видами господдержки на сегодняшний день, заявил «Интерфаксу» глава компании Владимир Потанин. «И не планирует — по крайней мере пока сохраняется устойчивое положение, которое мы обеспечиваем на производственных площадках, совместно с местными властями, властями Красноярского края, Мурманской области и Забайкальского края. Наоборот, мы максимально стараемся помогать и выделили более 10 миллиардов рублей на различного рода программы, связанные с закупками медицинского оборудования, переоборудованием медицинских учреждений, социальной поддержкой наших работников. То есть мы пока являемся наоборот источником поддержки, а не просящим: мы asset, а не liability для государства», — отметил Владимир Потанин.

Так же он отметил, что в сферу влияния «Норникеля» входят предприятия, более пострадавшие от кризиса. «Речь, например, о туристическом бизнесе и авиакомпании. Они рассматривают возможность в установленном порядке обратиться за помощью — если государство будет оказывать системную поддержку игрокам пострадавших отраслей», — подчеркнул Потанин.

«Норникель», в частности, контролирует авиакомпанию NordStar, основного авиапревозчика Красноярского края, осуществляющего авиасообщение между крупнейшими российскими городами и Норильским промышленным районом.
Говоря о господдержке, Потанин отметил, что государство «достаточно адекватно реагирует на те запросы, которые возникают у бизнеса», но скорость реализации мер порой недостаточна. «От момента принятия решения о помощи и каких-либо ее инструментах, до момента реализации этих мер проходит многовато времени. Это создает дополнительное давление на бизнес. Поэтому, я думаю, что, если бы к той адекватности, с которой правительство и другие органы власти реагируют на проблемы, добавить оперативность в доведении этих инструментов до конкретных получателей, система бы значительно прибавила в устойчивости», — сказал глава «Норникеля».

«Алроса» пока не требуется господдержка, но ситуация может обостриться, если продажи алмазов не будут осуществляться в течение 3-4 месяцев, заявил в среду в интервью РБК ТВ гендиректор компании Сергей Иванов. «Ситуация сегодня абсолютно рабочая, не требует каких-то мер господдержки на горизонте ближайших месяцев. Но тем не менее, мы понимаем, что в случае отсутствия продаж в ближайшие 3-4 месяца, вопрос может обостриться», — сказал он.

При этом Сергей Иванов не ожидает скорого восстановления продаж. «Хотя безусловно отложенный спрос отразится, ... этот год будет достаточно сложным. Настраиваемся на сложные II-III кварталы», — сказал глава «Алроса». Пока пример Китая, где ограничения сняты, не внушает оптимизма. «Активность в Китае после снятия карантина нарастает, но пока она не превышает 40 процентов от уровня прошлого года. Поведение людей сейчас другое, все занимаются более насущными вопросами. Есть опасения по посещению торговых центров, мест скопления людей», — пояснил Сергей Иванов.

«У государства есть инструмент для поддержки в случае необходимости — Гохран может, по согласованию с государством, закупить алмазы в госфонд», — уточнил Иванов. Он напомнил, что в кризис 2008-2009 годов государство поддержало «Алроса», закупив в Гохран алмазы на 1 миллиард долларов, и эта инвестиция окупилась в течение нескольких лет.

Тогда у «Алроса» была хуже ситуация с ликвидностью и высокий долг, напомнил Сергей Иванов. Сейчас «даже при нулевых продажах до конца года ситуация вполне контролируемая». «У нас около 1 миллиарда долларов по-прежнему на счетах, есть невыбранные кредитные линии в российских и зарубежных банках. Нужно понимать, насколько будут открыты рынки капитала, какие ставки будут. Каждый день смотрим, на каких условиях могли бы подкрепиться ликвидностью», — сообщил гендиректор «Алроса».

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