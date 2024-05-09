Лукашенко рассказал об учениях с тактическим ядерным оружием

Лукашенко заявил о необходимости тренироваться для применения ТЯО

Для того, чтобы уметь применять тактическое ядерное оружие (ТЯО), нужно тренироваться. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает информационное агентство БелТа.

Он подчеркнул, что «ядерное оружие — страшное оружие», поэтому нужно уметь его применять. По словам Лукашенко, идет эскалация напряженности. «Что в этой ситуации делать? Надо держать порох сухим, в том числе и это смертоносное оружие», — заявил белорусский лидер.

Он также призвал не допустить третьей мировой войны, отметив, что она может привести к ядерному апокалипсису.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия присоединится к учениям по отработке применения ТЯО, которые проведет Россия. По его словам, соответствующее распоряжение уже было отдано министерствам обороны и генеральным штабам двух стран.