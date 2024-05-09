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20:13, 9 мая 2024Бывший СССР

Лукашенко рассказал об учениях с тактическим ядерным оружием

Лукашенко заявил о необходимости тренироваться для применения ТЯО
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Для того, чтобы уметь применять тактическое ядерное оружие (ТЯО), нужно тренироваться. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает информационное агентство БелТа.

Он подчеркнул, что «ядерное оружие — страшное оружие», поэтому нужно уметь его применять. По словам Лукашенко, идет эскалация напряженности. «Что в этой ситуации делать? Надо держать порох сухим, в том числе и это смертоносное оружие», — заявил белорусский лидер.

Он также призвал не допустить третьей мировой войны, отметив, что она может привести к ядерному апокалипсису.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия присоединится к учениям по отработке применения ТЯО, которые проведет Россия. По его словам, соответствующее распоряжение уже было отдано министерствам обороны и генеральным штабам двух стран.

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      Константин Лысяков
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