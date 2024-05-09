Лукашенко: нельзя допустить третьей мировой, иначе ядерный апокалипсис неминуем

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал не допустить третьей мировой войны. Он отметил, что иначе может случиться ядерный апокалипсис. Его цитирует БелТа.

По словам белорусского лидера, в условиях, когда Запад отвергает диалог и сотрудничество, важен голос всех, кто выступает в защиту мира и стремится к сотрудничеству. «Но мы не слышим, к сожалению, этих голосов», — обратил внимание Лукашенко и призвал сплотиться.

Ранее американский миллиардер Дэвид Сакс предупредил, что отправка контингента армии США на Украину приведет к эскалации конфликта с риском начала третьей мировой войны.