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20:04, 9 мая 2024Бывший СССР

Лукашенко призвал не допустить третьей мировой войны

Лукашенко: нельзя допустить третьей мировой, иначе ядерный апокалипсис неминуем

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал не допустить третьей мировой войны. Он отметил, что иначе может случиться ядерный апокалипсис. Его цитирует БелТа.

По словам белорусского лидера, в условиях, когда Запад отвергает диалог и сотрудничество, важен голос всех, кто выступает в защиту мира и стремится к сотрудничеству. «Но мы не слышим, к сожалению, этих голосов», — обратил внимание Лукашенко и призвал сплотиться.

Ранее американский миллиардер Дэвид Сакс предупредил, что отправка контингента армии США на Украину приведет к эскалации конфликта с риском начала третьей мировой войны.

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