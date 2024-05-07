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10:36, 7 мая 2024Мир

В США предупредили об опасности третьей мировой войны

Миллиардер Сакс: отправка армии США на Украину приведет к третьей мировой войне

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Отправка контингента армии США на Украину приведет к эскалации конфликта с риском начала третьей мировой войны. С таким заявлением в соцсети X выступил американский миллиардер Дэвид Сакс.

«Неважно, сколько раз они повторят эту идею, мы не можем позволить нормализовать ее. Это приведет к третьей мировой войне», — предупредил экономист.

Ранее Сакс возмутился условиям выделения Украине американской помощи. Он отметил, что Вашингтон якобы предоставил финансирование Киеву как кредит, но не назвал условий погашения.

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      Виктория Кондратьева
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