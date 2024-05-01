Американский экономист удивился условиям выделения помощи США Украине

Сакс: США выделили Украине помощь как кредит, но не назвали условия погашения

Американский экономист и миллиардер Дэвид Сакс в соцсети X удивился условиям выделения помощи США для Украины.

Он отметил, что Вашингтон якобы предоставил финансирование Киеву как кредит, но не назвал условий погашения.

Предприниматель напомнил слова спикера Палаты представителей США Майка Джонсона. Тот заявлял, что законопроект о помощи Украине на сумму 61 миллиард долларов был более приемлемым, поскольку представлял собой «всего лишь займ».

«Но у этого кредита нет процентной ставки, даты погашения или требований к обеспечению. Вы когда-нибудь видели такой кредит?», — задался вопросом Сакс.

В середине апреля Джонсон уточнил, что основная часть средств из финансовой помощи, которая может быть выделена Киеву в случае принятия законопроекта, будет израсходована на восполнение собственных военных запасов США. Спикер Палаты представителей добавил, что любая помощь украинским властям конвертируется в кредит, соответствующие изменения были внесены в документ до голосования.

