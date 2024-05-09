Определились все участники футбольного турнира на Олимпиаде-2024 в Париже

Сборная Гвинеи стала последним участником футбольного турнира на ОИ-2024

Сборная Гвинеи стала последним участником футбольнгого турнира на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В финале квалификационного турнира африканцы со счетом 1:0 победили Индонезию. Единственный мяч на 29-й минуте забил Илайш Мориба. Гвинея сыграет на Олимпиаде впервые с 1968 года.

Всего в Олимпиаде примут участие 16 сборных, которые разделили на четыре группы. Европу, помимо хозяев французов, представят Украина, Испания и Израиль. Действующим победителем Игр является команда Бразилии, которая не смогла завоевать путевку в Париж.

В олимпийских играх принимают участие команды, составленные из футболистов не старше 23 лет. Каждая сборная может заявить на турнир по три игрока, которые не подходят под эти параметры. Россия ни разу в истории не участвовала в олимпийском футбольном турнире.