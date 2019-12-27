В России нашли гигантский алмаз

На кимберлитовой трубке Ботуобинская в Якутии нашли гигантский алмаз массой 190,77 карата возрастом около двух миллиардов лет. Это один из крупнейших в России кристаллов, добытых в этом году, говорится в сообщении на сайте АК «Алроса».

Алмаз октаэдрической формы нашли в ночь на 25 декабря. Специалисты указали, что у него высокие качественные характеристики. В ближайшее время его отправят в единую сбытовую организацию компании, чтобы детально изучить и дать подробные оценки.

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Заместитель гендиректора «Алросы» Евгений Агуреев напомнил, что уже второй раз за год в преддверии праздника удается найти крупный алмаз. В первый раз это случилось перед Днем всех влюбленных, 14 февраля. Тогда на трубке Удачная добыли алмаз в форме сердца.

В октябре сообщалось, что на Удачной нашли алмаз массой 232,4 карата. А до этого Нюрбинском горно-обогатительном комбинате добыли двойной алмаз. Его структура оказалась очень необычной — внутри одного алмаза свободно перемещается еще один кристалл.

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