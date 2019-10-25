В России добыли огромный алмаз

В Якутии на трубке «Удачная» добыли уникальный алмаз весом 232,4 карата. Об этом сообщает пресс-служба компании «Алроса».

Материалы по теме На грани Россия добывает миллиарды алмазов, но денег нет

Отмечается, что это самая крупная находка «Алросы» за последние три года. Алмаз октаэдрической формы имеет желтоватый оттенок, а на его поверхности есть природный и техногенные сколы.

Заместитель генерального директора компании Евгений Агуреев назвал добытый камень ювелирного качества «огромной редкостью». Он также отметил, что с начала 2019 года это вторая значимая находка на трубке «Удачная» — в январе там добыли алмаз массой 191,46 карата.

Ранее, в октябре, на Нюрбинском горно-обогатительном комбинате добыли уникальный двойной алмаз. Находка имела необычную структуру: внутри одного алмаза свободно перемещается еще один кристалл.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!