В России добыли огромный алмаз

В Якутии на трубке «Удачная» добыли уникальный алмаз весом 232,4 карата. Об этом сообщает пресс-служба компании «Алроса».
Отмечается, что это самая крупная находка «Алросы» за последние три года. Алмаз октаэдрической формы имеет желтоватый оттенок, а на его поверхности есть природный и техногенные сколы.
Заместитель генерального директора компании Евгений Агуреев назвал добытый камень ювелирного качества «огромной редкостью». Он также отметил, что с начала 2019 года это вторая значимая находка на трубке «Удачная» — в январе там добыли алмаз массой 191,46 карата.
Ранее, в октябре, на Нюрбинском горно-обогатительном комбинате добыли уникальный двойной алмаз. Находка имела необычную структуру: внутри одного алмаза свободно перемещается еще один кристалл.