В России добыли уникальный алмаз внутри другого алмаза

В Якутии на Нюрбинском горно-обогатительном комбинате добыли уникальный двойной алмаз. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании «Алроса».

Отмечается, что у находки необычная структура: внутри одного алмаза свободно перемещается еще один кристалл. Таким образом, драгоценный камень напоминает матрешку.

По оценке специалистов компании, это первый подобный алмаз за историю мировой алмазодобычи. Его возраст может составлять более 800 миллионов лет. Весит камень всего 0,62 карата, вес внутреннего алмаза — 0,02 карата.

В «Алросе» считают, что уникальный двойной алмаз мог образоваться в двух случаях. Первая гипотеза заключается в том, что алмаз еще в процессе роста был захвачен другим минералом, который затем растворился, образовав пустоты.

Другая версия гласит, что в результате сверхбыстрого роста алмаза появилась прослойка поликристаллического вещества, которая также затем растворилась, образовав пустоты.

Ранее, в июле, на месторождении имени Гриба в Мезенском районе Архангельской области добыли уникальный алмаз редкого лимонного оттенка.

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