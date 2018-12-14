России предрекли дефицит алмазов

Министерство природы прогнозирует дефицит алмазов в России. Аналитики ведомства связывают это с истощением действующих месторождений. Об этом рассказал глава министерства Дмитрий Кобылкин, его слова приводит ТАСС.

«Алмазы в России в будущем будут находиться в зоне дефицита», — заявил министр в ходе заседания государственной комиссии по подготовке к 100-летнему юбилею Карелии. Кобылкин отметил, что месторождений вроде «Мир», которое расположено в Якутии, в России все меньше и меньше.

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«Нам, безусловно, алмазы нужны. У Карелии в этом плане, мне кажется, серьезный потенциал», — утверждает министр. Он рассказал, что поиск алмазов в регионе уже проводится. Например, на изыскательные работы на Зареченско-Соколоозерской площади уже выделили 171 миллион рублей, а с 2020 года запланированы поисковые работы в пределах Сортавальской площади, на этот проект планируется потратить около 300 миллионов рублей.

В ноябре сообщалось, что на недавно открытом при участии президента России Владимира Путина месторождении был найден огромный алмаз.

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