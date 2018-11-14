Редчайший розовый бриллиант продали

Редчайший розовый бриллиант под названием «Розовое наследие» продали за 44,5 миллиона швейцарских франков (44 миллиона долларов, или почти 3 миллиарда рублей) на торгах аукционного дома Christie's. Об этом сообщает РИА Новости.

Масса бриллианта составила почти 19 карат, агентство отмечает, что стоимость одного карата в ходе торгов установила абсолютный рекорд. Владельцем бриллианта стал ювелирный дом Harry Winston, который уже переименовал камень в «Розовое наследие Уинстона».

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44 миллиона долларов — это аукционная цена, общая стоимость объекта (вместе с кольцом и премией организатору торгов) составила 50,37 миллиона долларов (3,4 миллиарда рублей). Стартовая цена за лот составляла 24 миллиона долларов.

Уникальный алмаз, из которого впоследствии и сделали бриллиант, был найден в Южной Африке. Камнем долгое время владела семья Оппенгеймеров, которая управляла алмазодобывающей компанией De Beers. Однако продавец камня, который считается самым большим камнем прямоугольной огранки весом 18,96 карата, оказался неизвестен.

Агентство отмечает, что камень такого веса выставлен на торгах Christie's впервые. Максимальный вес розовых бриллиантов, которые реализовывались с торгов, — 10 карат.

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