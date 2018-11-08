На открытом Путиным месторождении найден огромный алмаз

Алмазодобывающая компания «Алроса» обнаружила первый крупный алмаз массой более 50 карат на своем новом Верхне-Мунском месторождении в Якутии. Об этом говорится в сообщении компании, которое имеется в распоряжении «Ленты.ру».

«Прозрачный кристалл октаэдрической округлой формы с незначительным желтым оттенком был извлечен из руды трубки "Заполярная" — одной из четырех кимберлитовых трубок, разрабатываемых на месторождении. Масса алмаза составляет 51,49 карата, а размеры — 23 х 22 х 15 миллиметров. Ориентировочный возраст добытого кристалла — свыше 350 миллионов лет», — говорится в сообщении компании.

Фото: АЛРОСА

Директор Удачнинского ГОКа Александр Махрачев отметил, что это первый крупный алмаз, добытый на новом месторождении, что «очень обнадеживает и говорит о высоком потенциале месторождения». Из алмаза планируют сделать один или несколько бриллиантов.

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«Несмотря на небольшие включения и трещины, алмаз, несомненно, ювелирного качества, и после огранки из него получится один или несколько бриллиантов с высокими характеристиками», — рассказал Махрачев.

Верхне-Мунское месторождение расположено в Якутии, в 170 километрах от города Удачный. Официальный запуск месторождения состоялся 31 октября 2018 года, старт добыче алмазов дал лично президент России Владимир Путин.

В сентябре компания сообщала, что планирует продать уникальный бриллиант сиреневого цвета размером более 11 карат.

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