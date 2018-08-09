Стал известен владелец гигантского якутского бриллианта

Швейцарская компания Mouawad Group приобрела с торгов 51,38-каратный бриллиант «Династия» (цвет D, чистота VVS1), добытый и ограненный российской компанией «Алроса». Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы компании в четверг, 9 августа.

«Мы очень гордимся этим важным приобретением, — прокомментировали совладельцы компании Фред и Паскаль Муавад. — это достойное пополнение нашей коллекции исторических бриллиантов. В «Династии» нас привлекло не только его исключительное качество, но и абсолютно чистый провенанс и тот факт, что это самый большой и самый ценный алмаз, который когда-либо продавала "Алроса"».

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Mouawad Group в разное время приобрела также знаковый 69,42-каратный бриллиант Тейлор-Бартон, подаренный актером Ричардом Бартоном на помолвку голливудской звезде Элизабет Тейлор, 245,35-каратный Jubilee Diamond и 135,92-каратный Queen of Holland.

Бриллиант был продан алмазодобывающей компанией «Алроса» 2 августа. Это самый дорогой камень, когда-либо проданный компанией. Он и четыре других бриллианта меньшего размера, был огранен из алмаза «Романовы» весом 179 карат, добытого в 2015 году в Якутии. Остальные камни реализованы в ноябре 2017 года с превышением стартовой цены в среднем на 30 процентов. Общая сумма, вырученная за коллекцию, составила около 10 миллионов долларов.

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