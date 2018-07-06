Именем Акинфеева предложили назвать редкий алмаз

Крупнейшая в мире алмазодобывающая российская компания «Алроса» сообщила о находке алмаза, формой и окраской похожего на футбольный мяч. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Несмотря на маленький размер, это уникальная находка. Природа создает разные причудливые формы, но алмаз в виде футбольного мяча мы в своей практике встретили впервые. Надеемся, что это хороший знак в преддверии выступления национальной сборной России в четвертьфинале», — сказал генеральный директор «Алроса» Сергей Иванов.

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Уникальный драгоценный камень массой 0,5 карата и размером 3,5 x 3,2 миллиметра обнаружили в Архангельской области на трубке Карпинского-1 в среду, 4 июля.

Глава Архангельской области Игорь Орлов предложил назвать камень «Игорь Акинфеев» в честь вратаря сборной России по футболу. «Примечательно, что алмаз был обнаружен накануне четвертьфиналов чемпионата мира по футболу, куда наша сборная пробилась во многом благодаря блестящей игре вратаря Игоря Акинфеева. Думаю, было бы здорово назвать находку в его честь», — написал губернатор в посте во «ВКонтакте».

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1 июля сборная России обыграла команду Испании в серии послематчевых пенальти матча 1/8 финала чемпионата мира со счетом 4:3. На счету Акинфеева два отбитых одиннадцатиметровых удара. Решающий удар голкипер смог отразить ногой.

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