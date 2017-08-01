В России огранили 179-каратный алмаз «Романовы»

Компания «Алроса» представила коллекцию из пяти бриллиантов собственной огранки, полученных из одного алмаза весом 179 карат. Об этом сообщил корреспондент «Ленты.ру».

Алмаз добыт в 2015 году на кимберлитовой трубке «Нюрбинская» в Республике Саха (Якутия) и получил название «Романовы». Вес главного бриллианта «Династия» с качественными характеристиками D, VVS1 огранки Triple Exсellent (самое высокое качество) традиционной круглой формы с 57 гранями составил 51,38 карата. Так называемая орбита крупнейшего камня состоит из четырех бриллиантов: круглый камень «Шереметевы» (16,67 карата), овальный «Орловы» (5,05 карата), грушевидный «Воронцовы» (1,73 карата) и овальный «Юсуповы» (1,39 карата).

Алмаз «Романовы» Фото: пресс-служба «Алроса»

«Все пять бриллиантов были изготовлены из одного алмаза, что само по себе редкость. На создание коллекции ушло полтора года. Но результат того стоил: мы получили удивительные по качеству бриллианты. А главный из них, бриллиант "Династия", стал самым чистым из крупных бриллиантов, ограненным за всю историю ювелирного дела в нашей стране», — отметил Сергей Иванов, президент АК «Алроса» (ПАО).

Коллекция прошла сертификацию в Геммологическом институте Америки (GIA). Цвет D и качество VVS1 встречаются менее чем у одного процента бриллиантов в мире, а у бриллиантов, полученных из одного алмаза, — в исключительных случаях. Все камни, полученные при обработке алмаза «Романовы», огранены мастерами «Бриллианты Алроса», гранильного подразделения АК «Алроса».

«Алроса» — отечественная компания, один из крупнейших в мире алмазодобытчиков. На долю холдинга приходится около четверти мирового производства алмазов и 97 процентов российского. Основная деятельность сосредоточена в Якутии, а также в Архангельской области и Африке.