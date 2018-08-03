Россия продала самый дорогой бриллиант

Алмазодобывающая компания «Алроса» продала на аукционе бриллиант из коллекции «Династия» весом 51,38 карата. Как сообщает ТАСС, это самый дорогой камень, когда-либо проданный компанией.

Общая выручка от продажи упомянутой коллекции составила около 10 миллионов долларов. Остальные четыре бриллианта были реализованы в ноябре 2017 года с превышением стартовой цены в среднем на 30 процентов.

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«Династия» — первая коллекция крупных бриллиантов под брендом «Алроса». Она была создана из алмаза «Романовы», который был добыт в 2015 году в Якутии и весил 179 карат.

«Алроса» — российская государственная компания, один из крупнейших в мире алмазодобытчиков. На долю холдинга приходится около четверти мирового производства алмазов и 97 процентов — российского.

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