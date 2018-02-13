Путина поразили двумя камнями

Президенту России Владимиру Путину представили два уникальных алмаза, добытых на месторождениях корпорации «Алроса». Генеральный директор компании Сергей Иванов во время встречи с главой государства отметил, что это самые дорогие камни за всю историю российской и советской добычи.

«Не скажешь даже, что это алмазы», — отметил Путин. Иванов сказал, что, хотя камни и «выглядят, как стекла», они уникальны.

Розовый и желтый алмазы были обнаружены в конце 2017 года на россыпных месторождениях «Алмазов Анабара» — дочерней компании «Алросы». По словам Иванова, оба камня обладают редкими цветовыми характеристиками. При этом розовый алмаз считается крупным — его вес составляет 28 карат. Как отметил гендиректор «Алросы», такие камни уходят с аукционов по самой высокой цене.

Иванов на встрече с Путиным также отчитался о результатах деятельности алмазодобывающей корпорации за 2017 год. По его словам, компания добыла почти 40 миллионов карат алмазов и вышла на рекордный уровень добычи — в последний раз такой объем был зафиксирован в 1990 году. Иванов также добавил, что компания в 2017 году выплатила рекордные дивиденды: около 22 миллиардов рублей в бюджет республики и столько же — в федеральный бюджет.

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