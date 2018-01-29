На Урале найден гигантский изумруд

В Свердловской области найден уникальный изумруд весом 1,6 килограмма. Об этом в понедельник, 29 января, сообщает РИА Новости.

По предварительной оценке Гохрана, стоимость полупрозрачного светло-зеленого камня превышает четыре миллиона рублей. Имя ему пока не дали. Подобные крупные изумруды находят раз в десятилетие, отмечают эксперты.

Драгоценный камень обнаружили в стене шахты на Малышевском руднике (подразделение Калининградского янтарного комбината, входящего в госкорпорацию «Ростех», — прим. «Ленты.ру»). «Кристалл вовремя заметили и подняли на поверхность, сохранив его в первозданном виде. Это говорит о высоком профессионализме и слаженной работе наших сотрудников. За это они уже получили премию», — сказал директор рудника Евгений Василевский.

Рудник в поселке Малышева — это самое крупное месторождение изумрудов в Европе и единственное в России. Ежедневно там добывают до полутора килограммов изумрудов, 30 килограммов бериллов, 100 граммов александритов.

В середине января в Лесото на юге Африки был найден один из крупнейших в мировой истории алмазов. Драгоценный камень в 901 карат (182 грамма) стал пятым по величине среди когда-либо найденных. Его стоимость может превысить 40 миллионов долларов.

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