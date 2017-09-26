Крупнейший бриллиант в мире продали за 53 миллиона долларов

В Канаде продали крупнейший бриллиант в мире Lesedi La Rona. Покупателем стала компания Graff Diamonds, которой сделка обошлась в 53 миллиона долларов. Об этом говорится в сообщении компании-продавца Lucara Diamond Corp.

«Мы волнуемся и гордимся тем, что стали новыми хранителями этого невероятного бриллианта. <…> Это важный день в моей карьере. Мне выпала честь получить великолепную природную красоту Lesedi La Rona», — приводятся в пресс-релизе слова владельца Graff Diamonds Лоуренса Граффа.

Алмаз Lesedi La Rona был добыт в Ботсване в ноябре 2015 года. С местного языка его название переводится как «Наш свет». Его масса равна 1109 каратам (221,8 грамма).

Lucara Diamond Corp пыталась продать бриллиант больше года. Впервые он был выставлен на аукционе «Сотбис» в июне 2016 года, но сбыть его не удалось: за камень предложили 61 миллион долларов, в то время как компания намеревалась получить 70 миллионов долларов.

Lesedi La Rona — второй по величине алмаз, добытый в мире за более чем сто лет. В 1905 году в ЮАР был добыт камень «Куллинан» («Звезда Африки»). До разделения его вес составлял 3106,75 карата.