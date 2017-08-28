Индия первой в мире запустила торги фьючерсами на алмазы

Первые в мире торги фьючерсами на алмазы запущены на индийской бирже Indian Commodity Exchange (ICEX). Об этом в понедельник, 28 августа, сообщается на сайте торговой площадки.

Пока инвесторам доступны сделки с камнями весом в один карат, в дальнейшем планируется запустить торги фьючерсами на бриллианты массой в 0,3 карата и 0,5 карата, отмечается в материалах ICEX.

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Запуск фьючерсных торгов поможет сделать инвестиции в алмазы более прозрачными, повысить их эффективность и безопасность, считает глава ICEX Санджит Прасад (Sanjit Prasad).

При этом производители ювелирных изделий получат возможность обезопасить свой бизнес от колебаний цен на сырье, уверен он.

В январе-мае 2017 года ввоз в Россию алмазов и бриллиантов увеличился в два раза. В страну поступило 60,5 тысячи обработанных и необработанных алмазов на сумму более 24,6 миллиона долларов.

